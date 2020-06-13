РИАМО - 13 июн. Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, он пообещал не прибегать к помощи влиятельных знакомых, сообщает Газета.ru.

«Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник... Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, что многие думают, что меня как артиста будут отмазывать, подключать какие-то свои связи и знакомства. Я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели. Да и я видел, когда отоспался и отошел от шока», — сказал Ефремов.

Он пообещал помочь семье Захарова всеми средствами, если помощь примут. Артист добавил, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Актер признался в том, что всех предал и попросил прощения.

Вечером 8 июня артист на своей машине пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Lada. Водитель грузовика получил травмы, из-за которых скончался. Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили следы наркотиков.

Актер находится под домашним арестом.