РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В подмосковных Люберцах создали экспертный совет, который будет участвовать в благоустройстве Малаховского озера, сообщила член общественной палаты округа Елена Канчели.

В поселке Малаховка с субботы приступили к капитальному ремонту дамбы в зоне отдыха «Малаховское озеро». До 15 августа проход через водосбросное сооружение будет закрыт.

«На очередном заседании рабочей группы по благоустройству парка «Малаховское озеро» обсудили и создали экспертный совет. В него вошли три эксперта - эколог, инженер лесного хозяйства (лесник), водный эксперт - и два неравнодушных жителя Малаховки», - написала Канчели в своем Instagram-аккаунте.

В ходе заседания члены общественной палаты обсудили первый этап реконструкции плотины. Особое беспокойство жителей вызывает этап вывоза иловых отложений, планируемых к извлечению со дна озера в объеме 138 тысяч кубометров.

От жителей прозвучали вопросы и предложения по очистке русла реки Македонки, проведения субботника в парке. Также жителей волновал вопрос объектов капитального строительства на территории парка, компенсационной высадки. Кроме того, они просили ускорить установку урн, лавочек и системы видеонаблюдения. Вырубку деревьев решили производить согласованно в присутствии членов рабочей группы или экспертного совета.

По итогам каждого заседания ведеется протокол, который публикуют на сайте администрации.