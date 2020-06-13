РИАМО - 13 июн. Рекорд по осадкам установлен в Москве в субботу, почти за 12 часов в городе выпало 22 миллиметра осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

В День России, 12 июня, температура воздуха в городе снизилась, ветер усилился, а вечером начался дождь.

«Проливной дождь сопровождался грозой и порывистым ветром и не прекращался всю ночь. За неполные 12 часов в Москве (по данным станции ВДНХ) выпало 22 миллиметра осадков. Таким образом, был установлен очередной рекорд», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд для 13 июня в Москве был установлен в 1963 году, тогда выпало 20 миллиметров осадков.

Месячная норма осадков для июня составляет 75 миллиметров.