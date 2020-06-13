РИАМО - 13 июн. В столице 49,2% новых случаев коронавирусной инфекции выявлены у людей в возрасте до 45 лет, в том числе 8,2% – у детей, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«От 18 до 45 лет - 41%, 36,4% — от 46 до 65 лет, 9,8% — от 66 до 79 лет, 4,6% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Все желающие москвичи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед. Результаты тестирования будут доступны в электронной медкарте.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- В России провели более 14 миллионов тестов на Covid‑19. Из‑за подозрения на инфекцию под медицинским наблюдением находятся 322,5 тысячи пациентов.

- Иммунитет к Сovid‑19 сформировался у 32,4% медиков Москвы. В конце апреля в Москве начались тестирования медработников на антитела.

- Голикова рассказала, что пик по коронавирусу в РФ пришелся на 11 мая. За весь период эпидемии в стране зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования Covid‑19.

- Почти половину новых случаев коронавируса в Москве выявили у людей младше 45 лет. Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 8706 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 725 случаев. В Москве - 1493.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.