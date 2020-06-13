РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске вручили погоны сотрудникам 7-й и 77-й пожарно-спасательных частей, получивших специальные звания, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На базе Подольского пожарно-спасательного гарнизона в торжественной церемонии состоялось вручение погон сотрудникам, получившим специальные звания согласно приказу Главного управления МЧС России по Московской области.

«Начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Роман Кирсанов в 7-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области на построении личного состава вручил очередное звание сержанта внутренней службы младшему сержанту Николаю Пылаеву, младшему сержанту внутренней службы Денису Тихомирову. Звание старший прапорщик внутренней службы - Ивану Суслову», - говорится в сообщении.

Заместитель начальника Подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Тихонов в 77-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области на построении личного состава вручил очередное звание сержанта внутренней службы младшему сержанту Владиславу Коробкину, младшему сержанту внутренней службы Илье Кириллову.