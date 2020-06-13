РИАМО - 13 июн. К проекту «Кадетский класс в московской школе» в этом учебном году присоединились около 6,5 тысяч учеников, в некоторых школах конкурс на одно место достигает двух-трех человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Статистика показывает, что не только мальчики, но и девочки с радостью вступают в кадетское братство. Из 21 тысячи кадет в Москве почти восемь тысяч девушек. В некоторых школах открывают несколько кадетских классов, потому что речь идет о конкурсе два-три человека на место», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в этом году из кадетских классов выпускается 2,2 тысячи учеников, которым скоро предстоит сдать итоговые экзамены.

Этой весной занятия в классах велись дистанционно. Школьники продолжали углубленно изучать историю, ОБЖ, физическую, огневую и строевую подготовку, занимались бальными танцами.

Также ученики при помощи танкового симулятора и тактического шутера отрабатывали навыки стрельбы из различных видов оружия. Учеба проходила в рамках турнира «Киберкадеты».

В онлайн-формате прошло и празднование Дня Победы, 6 мая, в день, когда обычно проводится традиционный парад «Не прервется связь поколений» на Поклонной горе, состоялся тематический эфир «Гордимся и помним. Мероприятие собрало ветеранов, кадет из Москвы и других регионов России, а также гостей из Армении и Казахстана. В подготовке материалов для эфира приняли участие ученики более 200 столичных школ.