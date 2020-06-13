РИАМО - 13 июн. В столице за минувшие сутки выявили 1 493 случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии зафиксировано 204 428 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В России за сутки зафиксировали 8 706 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 520 129 случаев инфицирования, скончались 6 829 пациентов, вылечились 274 641 человек.

В Москве постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции: отменили цифровые пропуска для поездок на транспорте и режим самоизоляции.

В общественных местах города нужно носить маски и перчатки для профилактики инфекции.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1493 новых случая коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 204 428 случаев инфицирования.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.