РИАМО - 13 июн. Для школьников и студентов колледжей возрастом от 14 до 18 лет в детском технопарке «Мосгормаш» пройдут две смены летнего онлайн-лагеря: «Технологическое предпринимательство» и «Технологии и инновации», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Детские технопарки Москвы выступают площадками, где учащиеся могут получить востребованные знания и навыки и заложить основу для дальнейшего профессионального образования. Смены, посвященные инновациям и технологическому предпринимательству, позволят подросткам познакомиться со сложными темами в развлекательном формате», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С 29 июня по 3 июля в технопарке продет онлайн-смена по направлению «Технологическое предпринимательство». На занятиях участникам расскажут о принципах работы современных технологичных компаний. Также у учеников будет возможность пообщаться с предпринимателями, поработать с наставником, сгенерировать идеи для собственных бизнес-проектов.

Принять участие в первой смене приглашаются старшеклассники, которые интересуются инженерным творчеством и планируют создавать инновационные стартапы и уникальные технологические продукты.

Смена «Технологии и инновации» будет проходить с 6 по 10 июля. Участникам расскажут, как современные технологии влияют на развитие человечества и с чего можно начать освоение области инноваций. В программе — лекции, викторины, онлайн-экскурсии, работа в группах, разработка прототипов инновационных продуктов. Личными проектами можно будет заняться в лаборатории-мастерской.

Занятия проведут предприниматели, магистры направления «Технологическое предпринимательство и развитие инноваций» и преподаватели Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), эксперты «Академии наставников» Открытого университета Сколково.