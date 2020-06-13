РИАМО - 13 июн. В разных муниципалитетах Московской области с начала месяца выпало до 40 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы, сообщил РИАМО в субботу дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Аномальное количество осадков выпало и в Московской области: в Красногорске и Коломне – 29 миллиметров, в Михайловском – 33 миллиметра», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что больше всего осадков выпало в Михнево, где метеостанция зафиксировала 40 миллиметров осадков, что составляет примерно 53% месячной нормы

Эксперт добавил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 22 миллиметра осадков, в Тушине – 23 миллиметра, а на Балчуге в осадкомеры попало 27 миллиметров, что составляет 36% месячной нормы.