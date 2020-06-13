РИАМО - 13 июн. В столице начались сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, это делается для того, чтобы получить данные о состоянии столичного зеленого фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности на 130 площадках постоянного наблюдения будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников. Специалисты тщательно измерят их параметры, а также проведут обследование, а именно оценят жизнеспособность, декоративные качества, посмотрят наличие болезней», — сказал Бирюков.

Он добавил, что результаты обследования фиксируются в специальных паспортах и ведомостях, которые есть у каждой площадки наблюдения, и на карте-плане.

«При обследовании зеленых насаждений каждому растительному объекту присваивается порядковый номер, это позволяет быстро идентифицировать и находить растения. Также ежегодно обновляется фотобанк площадок постоянного наблюдения», - добавил Бирюков.

Полученные в ходе мониторинговых обследований данные будут проанализированы, что позволит получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений в Москве.