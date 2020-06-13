РИАМО - 13 июн. После сильных дождей в Московской области остаются подтопленными 270 приусадебных участков, всего на территории региона было подтоплено более 1,6 тысячи участков, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 06:00 13 июня в шести муниципальных образованиях (15 СНТ) остаются подтопленными 270 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

Всего на территории Московской области в 26 муниципальных образованиях было подтоплено более 1,6 тысячи приусадебных участков, 160 частных домов, восемь участков дорог и три моста.

В конце мая в Подмосковье прошли рекордные дожди, после чего была небольшая передышка. Затем за первые дни июня выпало до трети от месячной нормы осадков.