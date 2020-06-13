РИАМО - 13 июн. На Щелковском шоссе произошло столкновение пустого пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате один человек скончался, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 00:15 13 июня поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса, который следовал без пассажиров, и легкового автомобиля по адресу: городской округ Щелково, Щелковское шоссе», - говорится в сообщении.

В результате пострадало пять человек, в том числе два ребенка, один взрослый погиб.