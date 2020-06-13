РИАМО - 13 июн. В деревне Акулово Рузского городского округа обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны, боеприпас будет изъят и уничтожен, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:30 12 июня поступило сообщение об обнаружении ручной гранаты времен ВОВ. <…> Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

На месте обнаружения выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 13 июня.