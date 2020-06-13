РИАМО - 13 июн. С 16 июня павильоны и музеи ВДНХ начнут принимать посетителей, за время самоизоляции там были подготовлены новые экспонаты, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек — в зависимости от размеров помещения. К примеру, центр «Космонавтика и авиация» площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Посещение музеев будет строго по времени, которое указано на электронном билете. Это нужно для обеспечения санитарных мер безопасности. Купить билеты можно на сайте ВДНХ, об открытии касс сообщат отдельно.

В «Москвариуме» и историческом парке «Россия — моя история» ограничений по количеству человек не будет, но посетителям нужно будет строго соблюдать социальную дистанцию.

Также гражданам необходимо обрабатывать руки антисептиком на входе в павильоны и выходе из них. Дозаторы установят в холлах. Находится на территории ВДНХ нужно в масках и перчатках.

Музей ВДНХ, центр славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация» будут работать во все дни, кроме понедельника с 11:00 до 20:00.

На экспозиции музея ВДНХ представят как уникальные архивные, так и современные мультимедийные экспонаты, появится интерактивная карта-макет ВДНХ. Там можно увидеть план выставки 1959 года.

Коллекция центра славянской письменности «Слово» также пополнилась. В разделе дневники появилось восемь новых рукописей. В центре «Космонавтика и авиация» можно рассмотреть полноразмерные макеты космических аппаратов и узнать о космических достижениях.

Интерактивный музейный комплекс «Буран» могут посетить все желающие со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Интервал между сеансами – 20 минут. В макете смогут находится вместе до трех человек.

«Москвариум» примет гостей с 10:00 до 20:00 каждый день, выставка «Робостанция» будет доступна к помещению ежедневно с 11:00 до 20:00, «Россия — моя история» — в любой день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. О возобновлении экскурсий сообщат дополнительно.

Интерактивный учебно-методический центр «Нефть также будет открыт с 10:00 до 20:00 со вторника по пятницу и с 11:00 до 21:00 в субботу и воскресенье.

В «Парке ремесел» откроются некоторые розничные магазина. Павильон №18 «Республика Беларусь» встретит посетителей с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 20:00 в выходные.

Павильон №68 «Угольная промышленность», где находятся центр Республики Армении и павильон №14 «Вычислительная техника и информатика», в котором располагается торгово-выставочный центр Азербайджанской Республики, примут гостей с 11:00 до 19:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Понедельник — санитарный день.

В павильонах и музеях ВДНХ проводят дезинфекции всех поверхностей для безопасности посетителей.