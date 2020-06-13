РИАМО - 13 июн. За прошедшие сутки в столице от коронавирусной инфекции выздоровели 1 534 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек», — сказала Ракова.

Отсутствие у человека Covid-19 подтверждают с помощью специальных тестов. При выписке те, кто должен находится под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится; также выздоровевшие могут стать социальными волонтерами, чтобы помочь пациентам с Covid-19 на домашнем лечении.

Узнать о возможности стать донором или волонтером можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1493 новых случая коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 204 428 случаев инфицирования.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.