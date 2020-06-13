РИАМО - 13 июн. За минувшие сутки в столице умерли 44 пациента с коронавирусной инфекцией и пневмонией, общее число летальных исходов достигло 3 231, говорится в сообщении опершатаба по коронавирусу в Москве.

По последним данным, в городе выявлено 202 935 случаев коронавируса, в России – 511 423 случая инфицирования.

В столице постепенно отменяются введенные из-за коронавируса ограничительные меры: отменили пропуска для поездок на транспорте и режим самоизоляции.

В общественных местах Москвы нужно носить маски и перчатки для профилактики инфекции.

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Текстовая трансляция

13 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1493 новых случая коронавируса. За весь период пандемии зафиксировано 204 428 случаев инфицирования.

- Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 119 тысяч человек.

- В Москве за сутки скончались 44 человека с Covid‑19. Общее число летальных исходов достигло 3 231.