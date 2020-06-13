РИАМО - 13 июн. В субботу в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и кратковременные дожди, воздух может прогреться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха понизится и днем будет не выше 18-20 градусов в Москве и 17-22 градусов по области», — говорится в сообщении

Ветер ожидается северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а местами его порывы могут достигнуть 12-15 метров. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 60-70%.