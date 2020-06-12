РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 12 июн. Активисты «Молодой Гвардии» и волонтеры в честь празднования Дня России раздавали жителям ленточки, шары и флажки с символами государственного суверенитета, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой гвардии».

«Помнить о своей истории, о своих корнях должен каждый из нас. И в первую очередь это касается тех, кто служит этой стране, работает для народа», - сказал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

Кроме раздачи сувенирной продукции, молодогвардейцы поздравляли на улицах жителей с государственным праздником.