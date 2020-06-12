РИАМО - 12 июн. В столице в связи с приездом техники из подмосковного Алабина для подготовки к репетициям парада Победы перекроют движение на некоторых улицах 13 и 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Полностью движение перекроют 14 июня с 04:00 до 07:00 на первой Магистральной улице, Северном путепроводе, на первом, втором и третьем Силикатном проездах, на Звенигородском шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), на улице Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), по проспекту Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), на улице Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), по Карамышевскому мосту (в сторону улицы Мневники), на Крылатской улице (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), а также на улице Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

Полное ограничение движения также может быть по мере продвижения колонны с 22:00 13 июня до 02:00 14 июня на парадной площадке Алабино, А107 Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, также Рублевском шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

С 6:00 11 июня до 8:00 14 июня нельзя будет парковаться и останавливаться на втором Силикатном проезде в районе дома №8. Также запрет на парковку и остановки будет с 00:01 13 июня до 6:00 15 июня на Крылатской улице от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники, а также на Осенней улице от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Его перенесли в связи с распространением коронавируса.