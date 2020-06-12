РИАМО - 12 июн. Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков вместе с главой городского округа Королев Александром Ходыревым проверил строительство социальных объектов в округе, включая пристройки к гимназии №9, говорится в сообщении пресс-службы координационного совета городского округа.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева весь руководящий состав правительства региона выехал в муниципалитеты для контроля за решением хозяйственных вопросов, волнующих жителей.

«Отдельное внимание было уделено санитарным требованиям на стройке, наличию масок и дезсредств для персонала», — отмечается в материале.

Тресков высоко оценил готовность пристроек к гимназии и меры эпидемиологической безопасности на объекте. Сдача объекта запланирована в 2020 году.

Также вице-губернатор проверил оснащенность техникой и ход подготовки к зимнему периоду обслуживания в учреждении «Автобытдор».

Тресков оценил состояние дорожной сети города как удовлетворительное и дал поручение устранить все замечания, работая в плановом режиме, и не допускать их появления.

Он осмотрел благоустройство общественных пространств, ремонт дворов, дорог и тротуаров.

«Вице-губернатор заострил внимание на вопросах оцифровки и устранения ям на городских и внутридворовых дорогах. Будем усиливать работу в данном направлении», — сказал заместитель главы Королева Павел Котов.