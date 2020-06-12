РИАМО - 12 июн. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что ситуация с коронавирусом в России управляемая, сообщает Газета.ru.
«В целом в стране, да, ситуация управляемая», — сказал Мурашко в эфире телеканала «России 24».
Он посоветовал прислушиваться к советам региональных штабов, потому что от этого зависит безопасность жителей.
В России за сутки выявили 8 987 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период пандемии зафиксировано 511 423 случая инфицирования, скончались 6 715 человек, вылечились 269 370 человек.
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12 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.
- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.
- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.
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