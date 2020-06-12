РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Почетный гражданин подмосковного Красногорска, заслуженный учитель России Анатолий Аторин в пятницу принимает поздравления с 80-летием, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«80-летний юбилей отмечает почетный гражданин Красногорска Анатолий Аторин. Торжественное поздравление заслуженного учителя Российской Федерации, ветерана труда и почетного гражданина Красногорска состоялось в пятницу. Юбиляру вручили поздравительный адрес от главы округа Эльмиры Хаймурзиной, цветы, подарки и авторский торт в виде книги», — говорится в сообщении.

Аторин родился в деревне Дерюгино Комаринского района Брянской области. Трудовую деятельность начал в 1962 году. После окончания Московского областного педагогического института имени Крупской по распределению он попал в Красногорск и пришел в школу №7 в качестве учителя химии и биологии.

Среди учеников Аторина — профессоры и доктора наук, врачи и учителя.

«Анатолий Гаврилович – это учитель с большой буквы. Это человек, который умел преподать химию так, что его ученики бредили этой наукой и предметом. Сейчас его выпускники работают и в Париже, гордо неся имя гимназии №7», — сказала председатель Красногорской организации профсоюза работников народного образования и науки Галина Бодулева.