РИАМО - 12 июн. В День России под окнами подмосковных медицинских учреждений выступили вокальные и инструментальные коллективы народного творчества, так они поздравили врачей с праздником, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Небольшие концерты состоялись во дворах прямо перед окнами больниц. Для сохранения дистанции, близкого общения у артистов и зрителей не было, но я уверена, что любимые мелодии оказали целительное воздействие и создали хорошее настроение пациентам и персоналу», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
Концерты прошли в 24 округах, в том числе в Балашихе, Реутове, Электростали, Электрогорске, Люберцах, Егорьевске, Озерах, Талдоме и Одинцове.
Из-за распространения коронавирусной инфекции в Московской области отмененыы все массовые досуговые мероприятия. Дома культуры, библиотеки, театры подготовили мероприятия в формате онлайн.
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В День России под окнами подмосковных медучреждений прошли музыкальные концерты > > > Ровно в полдень вокальные и инструментальные коллективы народного творчества исполнили различные музыкальные произведения для медперсонала и пациентов. «Небольшие концерты состоялись во дворах прямо перед окнами больниц. Для сохранения дистанции близкого общения у артистов и зрителей не было, но я уверена, что любимые мелодии оказали целительное воздействие и создали хорошее настроение пациентам и персоналу», - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова. Концерты состоялись в 24 муниципалитетах региона, в частности местные творческие коллективы сыграли в Балашихе, Реутове, Электростали, Электрогорске, Люберцах, Егорьевске, Озерах, Талдоме и Одинцове. Из-за пандемии COVID-19 в Подмосковье 12 июня отменены все культурно-массовые мероприятия. Дома культуры, библиотеки, театры подготовили специальные проекты в онлайн-формате. #нашеподмосковье #мырядом
Текстовая трансляция
12 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.
- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.
- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.
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