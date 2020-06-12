РИАМО - 12 июн. В День России под окнами подмосковных медицинских учреждений выступили вокальные и инструментальные коллективы народного творчества, так они поздравили врачей с праздником, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Небольшие концерты состоялись во дворах прямо перед окнами больниц. Для сохранения дистанции, близкого общения у артистов и зрителей не было, но я уверена, что любимые мелодии оказали целительное воздействие и создали хорошее настроение пациентам и персоналу», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Концерты прошли в 24 округах, в том числе в Балашихе, Реутове, Электростали, Электрогорске, Люберцах, Егорьевске, Озерах, Талдоме и Одинцове.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в Московской области отмененыы все массовые досуговые мероприятия. Дома культуры, библиотеки, театры подготовили мероприятия в формате онлайн.

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12 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.