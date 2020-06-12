РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. В День России щелковские медики продолжают заботиться о здоровье и жизни пациентов, поддержать и поблагодарить врачей решили творческие коллективы округа, они выступили прямо под окнами больницы, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ансамбли выступили прямо под окнами больницы, исполнив любимые русские народные песни и танцы. Это была благодарность за нелегкий труд врачей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, несмотря на погодные условия, ансамбли создавали праздничную атмосферу по всему округу. Для жителей были организованы концертные программы прямо во дворах домов, за ними можно было наблюдать из окон или с балконов.

Ежегодно россияне празднуют День России с 1992 года 12 июня. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.