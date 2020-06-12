РИАМО - 12 июн. Собственник здания Московского международного торгового банка приступил к разработке проектной документации, после ее согласования начнутся работы по сохранению объекта, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Историческое здание на улице Рождественка было построено к 1898 году по проекту знаменитого архитектора Семена Эйбушица. Оно сохранило величественную красоту до сегодняшнего дня и является одним из знаковых объектов в центре столицы.

«В документации экспертам предстоит описать и обосновать все решения, которые будут направлены на сохранение исторического облика банка: его богатых фасадов и интерьеров», — отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Подготовленная проектная документация поступит на рассмотрение в Мосгорнаследие, после получения разрешения на объекте начнут проводить реставрационные работы.