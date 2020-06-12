РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей в подмосковном Красногорске с Днем России и напомнили им о необходимости соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В Красногорске сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения профилактического рейда <...> по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» напомнили участникам дорожного движения о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима, а также поздравили участников дорожного движения с Днем России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские совместно с представителями общественных организаций вручили водителям ленты в цветах российского триколора и памятки, а юным пассажирам — световозвращающие браслеты.