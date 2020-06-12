РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере пешеходный проход через дамбу будет закрыт из-за ремонта с 13 июня по 15 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту дамбы в зоне отдыха «Малаховское озеро» с 13 июня 2020 года по 15 августа 2020 года проход через водосбросное сооружение будет закрыт», — говорится в сообщении.

Администрация Люберец приносит извинения за временные неудобства. Жителей просят пользоваться обходными путями.