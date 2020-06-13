РИАМО - 13 июн. Свято-Троицкая Сергиева Лавра откроется для прихожан в субботу, посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщается в группе монастыря «ВКонтакте».

«С великой радостью сообщаем о том, что 13 июня в 6 часов утра в субботу перед неделей Всех Святых Троице-Сергиева Лавра вновь откроет свои врата для молящихся», — говорится в сообщении.

На территории монастыря все посетители должны носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Вход на территорию Лавры без масок категорически запрещен.

Верующие в Подмосковье могут посещать храмы и участвовать в богослужениях с 3 июня.

Ранее храмы для посещения были закрыты с 11 апреля из-за распространения коронавруса, затем 29 апреля запрет продлили до особого распоряжения. Богослужения и праздники транслировались онлайн.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.