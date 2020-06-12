РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Жители подмосковных Люберец провели субботник на Малаховском озере, было вывезено около 16 кубометров мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По инициативе жителей на берегу Малаховского озера состоялся субботник, приуроченный ко Дню России. В мероприятии приняло участие порядка 50 человек.

«Спасибо всем, кто изъявил желание благоустроить это место, часть малаховской земли. Мы видим, что мероприятие объединило всех, кому небезразлично благоустройство родного края. Это такая добрая традиция — облагородить место, где гуляем мы и наши дети. Это очень приятное событие, которое происходит в замечательный праздник — День России», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Субботник объединил желающих сделать зону вокруг Малаховского озера чище. На очистку территории вышли инициативные жители, представители общественной палаты и администрации округа. Коллективная уборка прошла с соблюдением санитарных норм безопасности.

В ходе субботника участники собрали и вывезли бытовой мусор, сухостой с береговой линии и лесопарковой зоны, провели уборку пляжных зон и мест отдыха. Всего было вывезено около 16 кубометров мусора.