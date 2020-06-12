РИАМО - 12 июн. Количество автомобилей на столичных дорогах за неделю увеличилось на 180 тысяч единиц, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На 1% меньше от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года, плюс 180 тысяч машин по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении.

Кроме того, увеличилось число поездок в метрополитене на 210 тысяч по сравнению с прошлой неделей. На 31 тысячу поездок больше совершили горожане на каршеринге по сравнению с прошлой неделей. На такси — на 22 тысячи больше поездок.

На наземном общественном транспорте число поездок выросло на 90 тысяч. На пригородных электричках зафиксировано на 50 тысяч поездок больше, чем на прошлой неделе.

В Москве отменен режим самоизоляции и цифровые пропуска для передвижения на транспорте.