РИАМО - 12 июн. В Орехово-Зуеве в квартире дома по улице Кооперативная обнаружили труп с телесными повреждениями мужчины 1992 года рождения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали знакомого убитого», — сказал собеседник агентства.

Во время ссоры при распитии алкогольных напитков подозреваемый причинил своему знакомому телесные повреждения.