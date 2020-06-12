РИАМО - 12 июн. Сотрудники Росгвардии задержали в столице ранее судимого мужчину, который сбежал из магазина с украденным товаром и сбил двухлетнего ребенка, малыш получил травмы, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы в районе улицы Рокотова. Росгвардейцы во время патрулирования заметили выбежавшего из супермаркета мужчину. Следом за ним выбежал охранник, который пояснил, что посетитель похитил товар и сбил с ног малыша.

«В результате ребенок получил травму головы и был госпитализирован. Злоумышленник был задержан во дворе жилого дома — им оказался ранее судимый 30-летний москвич», — говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам полиции.