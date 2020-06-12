РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске молодые активисты в ходе акции «Российский триколор» раздали более 2 тысяч ленточек цвета российского флага, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в День России прошла традиционная акция «Российский триколор». Молодые активисты вручили жителям и гостям Подольска более 2 тысяч символов праздника - ленточек цвета российского флага - на площади Славы, бульваре Юности, бульваре 65-летия Победы, в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, сквере Поколений», - говорится в сообщении.

Российский триколор — это общенародный символ, который символизирует единение всех жителей страны.