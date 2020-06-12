РИАМО - 12 июн. По данным на 17:00 пятницы, свыше 10 тысяч человек уже продлили свои проездные билеты в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С пятницы в кассах метро или киосках Мосгортранса можно продлить билеты в любое удобное время.

«Проездные продлят тем пассажирам, которые совершили в период самоизоляции с 30 марта по 8 июня не более 22 поездок», — напоминается в материале.

Если число поездок было превышено, но с 30 марта по 11 мая пассажир совершил не более восьми поездок, услуга также будет оказана.

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12 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.