РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Глава городского округа Подольск Николай Пестов вручил выпускникам медали «За особые успехи в учении», сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске в пятницу прошла церемония награждения медалями «За особые успехи в учении» выпускников-медалистов Подольска 2020 года, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и лауреатов всероссийских конкурсов и соревнований. Это событие приурочили ко Дню России.

«В ходе мероприятия Пестов вручил выпускникам золотые медали «За особые успехи в учении», поздравительные адреса, а также книгу Николая Карамзина «История государства Российского» и наградные часы. Их получили выпускники школ №№3, 5 и 6, 12, 18, 24, 32, 35, а также гимназии №7, гимназии имени Подольских курсантов, лицеев №23 и №26, лицея Климовска, Быковской школы, школы поселка МИС и других. Вручение аттестатов выпускникам 11-х классов школ Подольска пройдет в округе 15 июня», - говорится в сообщении.

В 2020 году 11 классов общеобразовательных организаций округа окончили 1920 учащихся, из них 235 завершили учебу на «хорошо» и «отлично». Победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 409 юных граждан, победителями и призерами регионального этапа - 121 учащийся. Именные стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева удостоили 93 школьника.

«Позвольте сердечно поздравить вас с государственным праздником – Днем России. Для нескольких поколений этот праздник молодой, новый. Когда он был учрежден, мне довелось быть студентом. Вас же День России сопровождает всю жизнь. И дай Бог, чтобы вы встречали его всегда с успехом, в приподнятом настроении, а главное — в мирной, свободной и уверенно смотрящей вперед стране!» - сказал Пестов.

Он подчеркнул, что образование в округе имеет большую историю, хорошие традиции. Большинство из выпускников-отличников приняли активное участие в олимпиадном движении. Трое из них стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Это ученица лицея «Экус» Ярослава Плаксина, ученик Быковской школы Артем Козлов и учащаяся Климовской школы № 5 Наталья Ларина.