РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Причиной периодических отключений света и воды в поселке Нахабино подмосковного Красногорска стали проблемы с электрическим кабелем, энергетики постепенно переключают потребителей на резервную линию, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователи luzginpavel и heavy_serg сообщили в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы администрации горокурга Эльмиры Хаймурзиной, что в доме №13А по Институтской улице в поселке Нахабино периодически отключается электричество, в результате перестают работать насосы, и жители остаются еще и без горячей и холодной воды.

«Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства. В связи с обильными осадками произошло вымывание грунта там, где расположены кабельные линии, питающие МКД и ИЖС. Вследствие этого происходят пробои изоляции ввиду повышенной влажности грунта», - ответил представитель администрации округа.

Он отметил, что сотрудники истринского филиала АО «Мособлэнерго» ежедневно проводят работы по переключению абонентов на резервную линию.

«В случае отключения света и воды вы можете позвонить по данному номеру телефона 8 (498) 314-10-05 для скорейшего решения вашей проблемы. В настоящее время подача света и воды ведется в штатном режиме», - заключил представитель.