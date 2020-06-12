РИАМО - 12 июн. Премьер министр Михаил Мишустин поздравил граждан РФ с Днем России, сообщает Газета.ru.

«12 июня — важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчет именно с этого дня 30 лет назад», — говорится в поздравительной телеграмме премьера.

Он отметил, что страну в непростое время объединяет ответственность за судьбу и будущее Российской Федерации.

Глава правительства добавил, что от действия всех жителей зависит процветание Отечества и благополучие народа.

Он пожелал гражданам здоровья, мира и благополучия.