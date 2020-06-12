РИАМО - 12 июн. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что активность распространения коронавирусной инфекции не снижается в жару, сообщает РИА Новости.

Это продемонстрировал зарубежный опыт.

«Мы общаемся с нашими коллегами, в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность коронавирусной инфекции не снижается», — сказал Мурашко.

Он также посоветовал планировать отдых внутри России и учитывать ситуацию с коронавирусом в каждом конкретном регионе.

В России за сутки зафиксировали 8 987 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 511 423 случая инфицирования, скончались 6 715 человек, вылечились 269 370 человек.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.