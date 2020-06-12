РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 10 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 668 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 10 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 668 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай коронавируса, всего там зафиксировано 260 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили еще пять случаев коронавируса за сутки, всего в округе 432 инфицированных.

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47 911. Скончались 666 заболевших. Выздоровели и выписались 14 955 человек.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.