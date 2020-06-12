РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 июн. В подмосковных Котельниках на улице Промзона Силикат завершили работы по замене бортовых камней, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В настоящее время продолжается ремонт по улице Промзона Силикат, подрядная организация ООО «Восток Строй» приступила к фрезерованию асфальта. Также завершены работы по замене бортовых камней, ведутся работы по подготовке к устройству тротуаров», - говорится в сообщении.

Также подрядной организацией, выполнявшей работы по нанесению дорожной разметки в 2019 году, были выполнены работы в рамках гарантийных обязательств по восстановлению разметки пешеходных переходов на 2-м Покровском проезде.