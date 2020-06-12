РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске 28 июня на картодроме «Лидер» откроют сезон супермото-2020 и проведут чемпионат России, сообщается в группе «Картодром «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

«28 июня открываем сезон супермото-2020 на картодроме «Лидер» в Подольске. Мероприятие пройдет в один день. Формат - чемпионат России, соревнование без зрителей либо трек-дни, объявим позже», - говорится в сообщении.

В связи с ограничительными мерами в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции заявка, проверка документов и оплата будут проводиться онлайн с 11 по 22 июня. Стартовый взнос - 5 тысяч рублей, командный взнос - 1 тысяча рублей с участника.

Если в класс будет заявлено менее шести участников, заезды будут объединены со смежным классом, при невозможности - возврат стартового взноса. Регистрация по ссылке.