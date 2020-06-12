РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Члены «Единой России» и «Молодой Гвардии» Балашихи в День России развернули 100-метровое полотнище на главной площади округа у Ледового дворца «Арена Балашиха», а также раздали более 60 тысяч ленточек в цветах триколора и яркие открытки, сообщил пресс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Момат.

Ленты в цветах триколора и открытки жители принимали с улыбкой, в ответ обязательно поздравляли. На глазах у прохожих партийцы и молодогвардейцы развернули российский флаг длиной 100 метров и понесли его от Ледового дворца вдоль Парковой улицы. Этой акцией активисты хотели показать единство, мощь и величие страны.

«12 июня — знаковый день для каждого гражданина. Хочется пожелать всем мира, добра, радости и крепкого здоровья. Гордитесь нашей страной, местами, где родились и выросли, гордитесь нашими традициями, героями и достижениями! Пусть у каждого в сердце всегда будет доброта и праздник», - сказал член местного Политсовета партии «Единая Россия», председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

По словам активистки «Молодой Гвардии» Залины Гимольдиновой, чтобы сделать огромный триколор, они задействовали около 50 человек.

«Радует то, что жители не просто проходят мимо, а останавливаются, фотографируются, поздравляют, кто-то помогает держать огромный символ России. Люди доброжелательные, веселые и погода просто замечательная», — подчеркнула Гимольдинова.

Активисты «Молодой Гвардии» раздавали ленточки российского флага и поздравительные открытки и в микрорайоне Железнодорожный.

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции культурно-массовые мероприятия проходят в онлайн-формате. Так школы Балашихи и спортивные учреждения присоединились к флешмобу «Флаги России». Свои фасады зданий они украсили триколорами. В рамках празднования Дня России все желающие могут разместить рисунки на окнах своих домов и присоединиться к акции «Окна России».