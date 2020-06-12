РИАМО - 12 июн. Жителей столицы призвали не кормить белок в Парке Горького миндалем, арахисом, фисташками, хлебом, чипсами и шоколадом, так как эти продукты для них являются ядовитыми и крайне опасными для организма.

«В качестве угощения можно взять: грецкие или кедровые орехи, фундук в скорлупе, тыквенные нежареные семечки, бананы, сушеные или свежие яблоки, морковь и грушу», — сообщается в Instagram-аккаунте Парка Горького.

Перед тем, как покормить животное, нужно проверить, не содержит ли продукт консерванты, красители и ароматизаторы. Категорически нельзя кормить белок жареными и солеными орехами.

Посетителей парка попросили не гладить животных, так как белка может расстроиться от этого и укусить за руку.

Специалисты напомнили, что в теплое время года подкорм диких животных и белок лучше прекратить. Начать подкармливать их стоит только с наступлением зимних холодов.