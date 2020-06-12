РИАМО - 12 июн. Подмосковные парки в День России устроили флешмоб #ТриколорИзПаркавПарк и запустили видеопоздравление, в котором поучаствовали выдающиеся жители региона, политики, известные спортсмены и директоры парков, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, чтит ее великую историю и традиции», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Вместе с парком «Раздолье» в Одинцове жителей региона поздравила эстрадная певица Надежда Бабкина. А от имени дирекции парков Красногорска жителей Подмосковья поздравил двукратный чемпион мира в рестилинге, боец Джефф Монсон.

К поздравлениям парка «Пехорка» Балашихи присоединился хоккеист Игорь Бобков. Вместе с парками Богородского округа жителей поздравил заслуженный артист Владимир Ташлыков, чемпион Европы по пулевой стрельбе Антон Аристархов и победительница шоу «Голос Дети» 2020 года Олеся Казаченко.

Жителей Воскресенска с праздником поздравил призер Параолимпийских игр Алексей Кузнецов. Депутат совета депутатов, ветеран боевых действий Владимир Грицков поздравил жителей Шаховской.

Совместно с парком «Вербилки» Талдомского округа в поздравлении принял участие ветеран и председатель Совета ветеранов Виктор Дубинин. Вместе с дирекцией парков Истринского округа выступил артист Андрей Соколов.

В поздравлении МАУ «Городские парки Сергиева Посада» принял участие депутат Мособлдумы, Олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков, а также артист Геннадий Хасанов.

Совместно с парком «Березовая роща» Дмитровского округа поздравила жителей с Днем России трехкратная абсолютная чемпионка мира Анна Дудушкина.

Вместе с парком «Елочки» жителей городского округа Домодедово жителей поздравил политический деятель, в прошлом спортивный журналист Олег Жолобов.