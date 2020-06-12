РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. В День России волонтеры приготовили торт для врачей Щелковской областной больницы, инициатором акции стало региональное отделение Общероссийского народного фронта, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В День России активисты подмосковного отделения ОНФ провели акцию «Пироги России». В праздничный день торты эксклюзивного изготовления отправились сразу в три городских округа Подмосковья – Щелково, Истру и Каширу», - сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

Он добавил, что торты изготовила волонтер благотворительного фонда помощи детям «Рождественская звезда» Дарья Димухаметова.

Волонтеры тепло поздравили медиков с праздником и передали им сладкий подарок.