РИАМО - 12 июн. В честь празднования Дня России волонтеры реутовского отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию по раздаче ленточек цвета российского триколора, говорится в сообщении пресс-службы главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Добровольцы местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», подростково-молодежного центра «Парус» и сторонники партии «Единая Россия» раздали горожанам ленточки в цветах российского триколора в День России», - говорится в сообщении.

Акция прошла в самых оживленных местах округа: у выходов из метро «Новокосино», железнодорожной станции, в подземных переходах, на парковках и остановках общественного транспорта. В акции приняли участие более 20 волонтеров.

«Каждому проходящему мимо нас жителю мы вручали ленточку и открытку с пожеланиями, напоминали о празднике и говорили поздравительные слова. Ведь это наш общий праздник – День России», - сказала куратор волонтерского центра, руководитель местного отделения МГЕР Ильнура Сафина.

Акция продолжилась в парках Реутова – в Центральном и парке «Фабричный пруд». Ранее молодогвардейцы приняли участие в автопробеге партии «Единая Россия», автоколонна из 12-ти машин утром в пятницу проследовала практически по всем улицам Реутова.