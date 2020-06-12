РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Член фракции «Единая Россия» в Государственной думе, Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев поздравил жителей Балашихи с Днем России и пожелал здоровья, веры в себя и свою страну, сообщил пресс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Момат.

«Дорогие балашихинцы, поздравляю вас с Днем России! У нашей страны богатая история, многонациональная культура и традиции, замечательные люди, и то, что всех объединяет - это любовь к нашей Родине, малой и большой!» - сказал Сураев.

Он пожелал жителям горокруга крепкого здоровья, счастья, веры в себя и свою страну.

«Вместе у нас все получится», - заключил Сураев.