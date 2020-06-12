РИАМО - 12 июн. Спасатели ПСС «Терлецкая» Александр Евтеев и Александр Елисеенков спасли мальчика 14 лет, который чуть не утонул в Терлецком пруду в Москве в пятницу днем, сообщил РИАМО представитель московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Когда спасатели заметили тонувшего ребенка, они направили катер к месту происшествия.

«Александр Елисеенков нырнул за мальчиком, подхватил его и поднял на борт катера», — сказал собеседник агентства.

Ребенка доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Он пришел в сознание, после чего его отпустили домой с родителями.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения мер безопасности на водоемах. Не рекомендуется оставлять детей у воды без присмотра.