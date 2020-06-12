РИАМО - 12 июн. С Днем России поздравил жителей Одинцовского округа глава муниципалитета Андрей Иванов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Мы все — часть сильного и талантливого народа, построившего справедливое и служащее общему благу государство», — сказал Иванов.

Он отметил, что мы живем в великой стране, которая добилась важнейших научных достижений, подарила миру шедевры культуры, воспитала блестящих спортсменов, остановила фашизм, первой отправила человека в космос.

Глава округа пожелал всем здоровья, благополучия и успехов во всех планах и начинаниях.

Ежегодно россияне празднуют День России с 1992 года 12 июня. До 2002 года он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.