РИАМО - 12 июн. Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проверил ход ремонта Ледовской общеобразовательной школы, содержание контейнерных площадок и дворов, уборку навалов мусора, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Также Каратаев осмотрел, как продвигается ямочный ремонт в городе.

«В деревне Ледово Роману Каратаеву доложили о ходе ремонта в сельской школе. Работы в настоящий момент проходят в пищеблоке, спортзале, холле и других помещениях учебного заведения», — отмечается в материале.

Также зампредседателя правительства проверил адреса, по которым граждане писали жалобы. Обращения от жителей поступают в социальные сети и на портал «Добродел».

В микрорайоне Ожерелье на Строительной улице привели в порядок контейнерную площадку, убрали остатки сгоревших хозпостроек на улице Энергетиков, а на улице Зеленой ликвидировали навал мусора.

Каратаев поручил продумать увеличение баков на площадках ТКО и пересмотреть график вывоза мусора. Об этом писали в обращениях жители.

Кроме того, Каратаев проконтролировал проведение ямочного ремонта. В округе выявлено и оцифровано более 3 тысяч ям, половину из них отремонтировали, остальную часть – доделают к концу августа. Зампред правительства поручил уделить большее внимание ремонту внутридворовых территорий.

«Часть проблем, которые были выявлены ранее, на сегодня либо ликвидированы, либо находятся в стадии решения. У руководства округа есть понимание, в каком направлении им двигаться, и как оперативно решать вопросы жителей», — отметил Каратаев.

Глава округа Кашира Дмитрий Волков подчеркнул, что важную роль в решении проблем играют жители региона, они пишут обращения и акцентируют внимание на то, что нужно сделать в первую очередь.